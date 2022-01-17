Рязань, 17 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Рязанской области 17 января выявлено 114 новых носителей коронавируса, что на 10 больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество случаев заражения превысило 63 тысячи сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. В летальную статистику внесли ещё 15 записей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки возрос до 0,18%. С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 63 028 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 58 210 жителей, в том числе 15 пациентов выписаны за истекшие сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 716 человек.