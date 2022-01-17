Красногорск, 17 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Ситуация с госпитализацией пациентов с COVID-19 в Подмосковье остается стабильной. Об этом 17 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Я обратился к министру обороны. В «Патриоте» (временный госпиталь — прим. ИА REGNUM) дополнительные койки мы развернём. Но за прошедшую неделю госпитализация не выросла», — сказал Воробьев.

Более того, число выписывающихся после COVID-19 из медучреждений пациентов превышает количество госпитализаций, добавил губернатор.