Бишкек, , 12:57 — REGNUM Министерство юстиции Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект об ужесточении наказания за контрабанду через границы Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 17 января.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Поводом для этого Минюст назвал продолжающееся увеличение объема товаров и количества транспорта, нелегально перемещаемого через киргизско-таджикскую границу.

В ведомстве отмечают, что этому в значительной степени способствует незавершённая демаркация и делимитация некоторых участков границы, а также отсутствие четкой линии границы и инженерно-заградительных сооружений.

В настоящее время за незаконное перемещение товаров или транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС предусмотрены только небольшие штрафы: для физических лиц — 7,5 тысячи сомов (6,7 тысячи рублей), а для юридических — 23 тысячи сомов (20,5 тысячи рублей).

Министерство юстиции предлагает увеличить их для физических лиц — до 100 тысяч сомов (89 тысяч рублей) и для юридических — до 150 тысяч сомов (133,5 тысячи рублей).

В случае же повторного совершения такого правонарушения — до 200 тысяч сомов (178 тысяч рублей) и до 300 тысяч сомов (267 тысячи рублей), соответственно. А также конфисковать транспорт, на котором перевозится контрабанда.

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