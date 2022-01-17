Абу-Даби, 17 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В аэропорту Абу-Даби в понедельник, 17 января, произошло ЧП. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Mr Thinktank Аэропорт Абу Даби

По данным журналистов, в результате атаки хуситов взорвались три хранилища топлива, расположенные на территории аэропорта. Пламя вспыхнуло на строительной площадке нового терминала и перекинулось на несколько хозяйственных сооружений.

Продолжающийся пожар стал причиной того, что власти ОАЭ направляют следующие в Абу-Даби самолёты в аэропорты Дубая, Шарджи и других городов.

Отметим, что ранее йеменские повстанцы объявили об удачной операции на территории ОАЭ. На официальных ресурсах повстанцев сообщается, что в ближайшее время официальный представитель Яхья Сараи проведёт пресс-конференцию и раскроет подробности об инциденте. Предположительно, в нападении на аэропорт Абу-Даби были задействованы беспилотники, запущенные с территории Йемена.