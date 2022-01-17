Липецк, 17 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Липецкой области 17 января подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 86 тыс. 288 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 80 тыс. 48 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 62 — за последние сутки.

За весь период скончались 2933 человека. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.