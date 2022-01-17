Ульяновск, 17 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области выросло число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и количество переболевших ковидом. Это следует из сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 17 января, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 122 224 случая заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки заболели 133 человека, что на восемь случаев больше, чем было подтверждено 15 января.

Вылечились 115 789 жителей области, из них за последние сутки переболели ковидом 102 человека. В настоящее время доля выздоровевших составляет 94,74%.

По последним данным оперштаба России (14 января), в Ульяновской области вакцинацией охвачено 633 500 жителей, в том числе привились двумя компонентами 606 759 человек. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 69,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области скончался 3961 пациент с коронавирусом, что составляет 3,24% от общего числа выявленных случаев заражения.