Красногорск, 17 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Запасы препаратов и тест-систем, предназначенных для профилактики и борьбы с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон», накоплены в Подмосковье в достаточном объеме. Об этом 17 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом глава Подмосковья призвал руководителей городских округов области оказывать поддержку учреждениям здравоохранения, расположенным на территории их муниципальных образований.

«Все мы работаем с системой здравоохранения. Я еще раз прошу глав территорий быть рядом, оказывать всю необходимую помощь. Ну, а всё, что касается тестирования, лечения, все препараты у нас есть. Мы и дальше будем максимально делать так, чтобы у нас не было эксцессов», — сказал Воробьев.