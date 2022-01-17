Ханты-Мансийск, 17 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 17 января обнаружено 253 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 273, а 10 января — 144.

Лидером по числу заражений в регионе является Сургут — 65 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 17 января подтвердили 98 523 случая заражения коронавирусом, вылечились 93 213 человек, скончался 2097 (четыре за минувшие сутки).