Москва, 17 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Участник конфликта в одном из автобусов Москвы Шугаиб Болатукаев извинился за своё поведение.

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«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чём я искренне сожалею», — заявил 29-летний мужчина на камеру.

Видеозапись появилась после задержания Болатукаева в Калужской области. Он направлялся из Москвы в сторону Дагестана.

Напомним, в ходе конфликта в автобусе мужчина представился дагестанцем и заявил, что «придёт время, когда мы будем бить вас всех». Инцидент зафиксировал на камеру один из очевидцев.

Стоит отметить, что до задержания Шугаиб Болатукаев разместил в Сети видеозапись, в которой изложил свою версию произошедшего. Согласно его рассказу, он сам стал жертвой националистически настроенных людей в салоне общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы по факту агрессивного поведения мужчины в одном из автобусов в Москве возбудили уголовное дело по статье о разжигании ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации).