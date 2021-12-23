Мурманск, , 17:31 — REGNUM В Мурманской области выявлен первый случай заражения коронавирусом штамма «Омикрон». Случай зафиксирован в Ковдорском районе, сообщает пресс-служба местной администрации.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Известно, что штамм «Омикрон» выявлен у человека, прибывшего к родственникам из-за границы.

«В настоящее время вся семья находится на самоизоляции, органами здравоохранения принимается решение о госпитализации заболевшего штаммом «Омикрон» в медучреждение», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с ковидом находятся 14 915 человек.