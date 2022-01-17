Мурманск, 17 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Мурманской области готовятся к росту числа больных ковидом. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании заявил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Прошу систему здравоохранения ещё раз проанализировать полную готовность ко встрече новой волны коронавируса. Особенно амбулаторное звено. Вирус распространяется кратко быстрее. Да, люди болеют легче, а значит в подавляющем большинстве будут лечиться дома. Нас ждет очень серьёзный рост по коронавирусу», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения штаммом «Омикрон» в Мурманской области был зафиксирован 23 декабря.