Пермь, 17 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Пермском крае выявлено шесть случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Такую статистику обнародовали сегодня, 17 января, во время заседания оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщают СМИ.

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Из всех случаев только один произошел вследствие контакта внутри региона с зараженным. Остальные факты — завозные. Зараженные штаммом «Имикрон» граждане прибыли на территорию Прикамья из Египта, Кипра, ОАЭ, Турции и Австрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Прикамье прогнозируют увеличение пиковых показателей заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма «Омикрон» в четыре раза.