Калуга, 17 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 143 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 17 января. Днём ранее, 16 января, в регионе было зарегистрировано 140 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 67 263 человек, 62 830 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 264 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.