Сеул, , 12:28 — REGNUM Представители Южной Кореи и Канады договорились активизировать сотрудничество в нормализации цепочек поставок ключевых материалов и сфере торговли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующая договоренность была достигнута 17 января в ходе онлайн встречи между министром торговли Южной Кореи Ё Хан Гу и министром малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Канады Мэри Ын.

Участники диалога договорились о тесном сотрудничеств в сфере цифровой торговли, вакцин, изменения климата, а также содействовать взаимным инвестициям и обменам.

Министр торговли Южной Кореи также подтвердил стремление Сеула присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) и выразил надежду на тесную работу с Канадой в рамках данного соглашения.