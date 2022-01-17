Ростов-на-Дону, 17 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Стоимость проезда в автобусах, курсирующих из Ростова-на-Дону в аэропорт «Платов», подорожала на 30 рублей. Власти об увеличении стоимости не предупредили.

Donland.ru Дорога к «Платову»

Чтобы попасть в воздушную гавань, придётся заплатить 150 рублей. Новые расценки действуют с 15 января, пишет портал Travel.ru. Для сравнения: ранее проезд в автобусах маршрута №700 обходился в 120 рублей. За багаж пассажир дополнительно заплатит 50 рублей.

При этом пассажиры жалуются на качество автобусных перевозок. Зачастую водители не соблюдают график поездок, что может обернуться опозданием на самолёт.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2021 года в Ростове-на-Дону резко подорожала стоимость проезда в автобусах, следующих в международный аэропорт «Платов» — до 120 рублей. Ранее проезд обходила в 100 рублей.