Красногорск, 17 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Подмосковье пришла новая волна пандемии коронавируса. Об этом 17 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Зима в самом разгаре. Кроме снежной зимы мы видим ситуацию, связанную с «Омикроном», — сказал Воробьев.

По его словам, новый штамм распространяется во всех странах, и Россия не стала исключением.

«Очередная волна пришла к нам. В прошлый понедельник было выявлено 800 случаев, сейчас почти 3,5 тыс. Рост идет», — сказал Воробьев.