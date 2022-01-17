Элиста, 17 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 17 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калмыкии подтверждено 757 случаев смерти от COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что в степной республике готовят резерв ковидных коек на случай ухудшения эпидемической ситуации и роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19.