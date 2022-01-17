Йошкар-Ола, 17 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

В течение шести предыдущих суток летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 958 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 января в Марий Эл выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 46 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 30 018 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 799 человек.

Читайте также: Число случаев заражения коронавирусом в Марий Эл превысило 30 тысяч