Йошкар-Ола, 17 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 17 января выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 46 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 30 018 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Всего выздоровел с начала пандемии 28 261 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 19 человек. 958 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки от COVID-19 скончались двое жителей республики, в течение шести предыдущих суток летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 799 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 179 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 386 человек, из них у 364 — пневмония, 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны девять пациентов, при этом госпитализированы 40 жителей Марий Эл.