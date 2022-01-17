Элиста, 17 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано 19 заражений коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 17 января. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.

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На лечении в ковидных стационарах остаются 169 пациентов, из них 11 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 314 жителей Калмыкии.

Всего в Калмыкии выявили 34 272 носителя коронавируса. Выписаны с выздоровлением 32 760 пациентов.