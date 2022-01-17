Тюмень, 17 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 365 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 301 случай.

С начала пандемии в Тюменской области на 17 января подтвердили 93 759 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 454 тюменцев, скончались 3611 пациентов (15 за последние сутки).