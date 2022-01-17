Великий Новгород, 17 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Новгородской области уже третий день подряд фиксируют увеличение суточного показателя заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили 17 января в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе выявили 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на пять случаев больше, чем сутками ранее. Статистика заболеваемости начала расти после стремительного сокращения этого показателя.

Несмотря на увеличение заболеваемости в Новгородской области уже четвёртые сутки подряд фиксируют нулевую смертность от ковида.

За сутки от COVID-19 выздоровели 142 человека. Это на 17 человек больше, чем сутками ранее. Статистика выздоровления продолжает увеличиваться.

За все время пандемии в Новгородской области выявили 67 160 случаев заражений коронавирусной инфекцией. От COVID-19, как основной причины, скончались 805 человек, а выздоровели — 63 820 человек.