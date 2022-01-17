Пенза, 17 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки подтвердили 169 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее зарегистрировали 164 больных. Всего по состоянию на 17 января число заражений достигло 104 788 случаев, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели с начала пандемии 94 292 ковид-пациента, в том числе за сутки — 610 человек.

Скончались всего 4783 носителя коронавируса, из них девять — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число выявленных заражений коронавирусом достигло 10 834 260 случаев.

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