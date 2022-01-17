Казань, 17 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 113 человек. Всего по состоянию на 17 января зарегистрировали 44 411 случаев заражения, сообщает республиканский оперативный штаб.

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Выздоровели за время пандемии 37 658 ковид-пациентов, скончались 1526 носителей инфекции. За сутки выписали по выздоровлении 19 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на четыре случая.

Как сообщало ИА REGNUM, в учебных заведениях Татарии для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции продолжают действовать утренние фильтры. С начала третьей четверти до занятий в школах не допустили около 650 детей.

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