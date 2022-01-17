Тифарити, , 11:55 — REGNUM Президент Сахарской арабской демократической республики и генеральный секретарь фронта ПОЛИСАРИО Ибрагим Гали провёл переговоры со спецпосланником генсека ООН по Западной Сахаре Стефаном де Мистурой. Об этом 17 января сообщает информационное агентство Sahrawi.

Западная Сахара Sadr-russia.ru

По данным журналистов, встреча состоялась в рамках визита де Мистуры в Западную Сахару. В ходе переговоров обсуждалась обстановка на линии разграничения между ПОЛИСАРИО и армией Марокко, а также гуманитарная ситуация в регионе.

«Народ Сахары нуждается в справедливом и легитимном решении, которое позволило бы ему реализовать свое право на самоопределение и полную национальную независимость, как это закреплено в резолюциях ООН и африканских соглашениях, подписанных двумя сторонами в 1991 году», — заявил Ибрагим Гали.

В ходе визита Стефан де Мистура также посетил лагеря сахарских беженцев и провёл встречи с представителями международных гуманитарных организаций, действующих в регионе.