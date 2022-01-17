Спецпосланник ООН посетил Западную Сахару
Тифарити, 17 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президент Сахарской арабской демократической республики и генеральный секретарь фронта ПОЛИСАРИО Ибрагим Гали провёл переговоры со спецпосланником генсека ООН по Западной Сахаре Стефаном де Мистурой. Об этом 17 января сообщает информационное агентство Sahrawi.
По данным журналистов, встреча состоялась в рамках визита де Мистуры в Западную Сахару. В ходе переговоров обсуждалась обстановка на линии разграничения между ПОЛИСАРИО и армией Марокко, а также гуманитарная ситуация в регионе.
«Народ Сахары нуждается в справедливом и легитимном решении, которое позволило бы ему реализовать свое право на самоопределение и полную национальную независимость, как это закреплено в резолюциях ООН и африканских соглашениях, подписанных двумя сторонами в 1991 году», — заявил Ибрагим Гали.
В ходе визита Стефан де Мистура также посетил лагеря сахарских беженцев и провёл встречи с представителями международных гуманитарных организаций, действующих в регионе.