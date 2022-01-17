Сестрорецк, Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Любителям дрифта и уличных гонок не дали проехать с ветерком у «Шалаша Ленина» под Санкт-Петербургом. Около 40 стритрейсеров разогнала полиция, а на некоторых завели дела. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВЛ по СПб и ЛО Стритрейсеры

Попытка совершить нелегальный заезд вдоль Разлива у Сестрорецка была пресечена полицейскими вечером 15 января. В тот день на площади неподалеку от памятника «Шалаш Ленина» собрались автомобилисты с желанием подрифтовать и устроить гонки. Большинство участников заезда были представлены автомобилями Volkswagen и Audi, в том числе каршеринговыми.

«Когда число собравшихся достигло нескольких десятков, к ним присоединились сотрудники полиции: несколько экипажей ДПС и патрульно-постовой службы. Со стритрейсерами была проведена профилактическая беседа о незаконности подобных мероприятий», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в ходе проверки полицейские выявили ряд нарушителей: у несколько водителей отсутствовали страховые полисы и даже водительские удостоверения. Два автомобилиста были привлечены к ответственности за тонировку, которую тут же на месте удаляли со стекол своих автомобилей.

«У двоих водителей полицейские выявили признаки наркотического опьянения и изъяли у одного из них дозу «амфетамина». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.