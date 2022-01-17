В Чувашии выявили заражение штаммом «Омикрон»
Чебоксары, 17 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Чувашии подтверждено заражение новым штаммом коронавирусной инфекции — «Омикроном». Об этом заявил в программе «Итоги недели» глава республики Олег Николаев, говоря о ситуации с коронавирусом и оценивая эпидемическую обстановку после праздников.
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Руководитель республики отметил, что в новогодние каникулы в Чувашии удавалось «сохранить достаточно стабильную ситуацию», при этом подчеркнув, что последнее заседание оперативного штаба проходило на фоне «не очень позитивных сигналов».
По его словам, «есть все предпосылки», что данный штамм «будет поражать людей от 20 до 30 лет».
Напомним, 17 января на планёрке в правительстве глава Чувашии отметил, что «как нельзя кстати» принято решение о введение QR-кодов в гипермаркетах и на рынках площадью 1 тыс. кв. метров. Олег Николаев заявил, что «мы уже чувствуем начало новой волны, связанной с новым штаммом «Омикрон», который уже накрыл всю Европу».
Как сообщало ИА REGNUM, с 20 января в Чувашии расширяется действие QR-кодов: их будут требовать ещё на 14 предприятиях торговли в четырёх муниципальных образованиях — в гипермаркетах и на рынках.