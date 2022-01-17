Чебоксары, 17 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Чувашии подтверждено заражение новым штаммом коронавирусной инфекции — «Омикроном». Об этом заявил в программе «Итоги недели» глава республики Олег Николаев, говоря о ситуации с коронавирусом и оценивая эпидемическую обстановку после праздников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Руководитель республики отметил, что в новогодние каникулы в Чувашии удавалось «сохранить достаточно стабильную ситуацию», при этом подчеркнув, что последнее заседание оперативного штаба проходило на фоне «не очень позитивных сигналов».

«Штамм «Омикрон» всё больше и больше регионов охватывает. К сожалению, к концу недели и в Чувашской Республике мы зафиксировали появление штамма «Омикрон». И в связи с этим, конечно, очень важно было выработать дополнительные решения, которые были необходимы», — заявил Олег Николаев.

По его словам, «есть все предпосылки», что данный штамм «будет поражать людей от 20 до 30 лет».

Напомним, 17 января на планёрке в правительстве глава Чувашии отметил, что «как нельзя кстати» принято решение о введение QR-кодов в гипермаркетах и на рынках площадью 1 тыс. кв. метров. Олег Николаев заявил, что «мы уже чувствуем начало новой волны, связанной с новым штаммом «Омикрон», который уже накрыл всю Европу».

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 января в Чувашии расширяется действие QR-кодов: их будут требовать ещё на 14 предприятиях торговли в четырёх муниципальных образованиях — в гипермаркетах и на рынках.