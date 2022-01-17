Уфа, 17 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Восемь случаев заражения штаммом «Омикрон» выявили в Башкирии. Об этом 17 января сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У пятерых штамм «Омикрон» выявлен по прибытии самолетом из Стамбула, там же были два пассажира из Танзании», — сообщила Казак, добавив, что все 145 пассажиров рейса были обследованы.

Глава ведомства отметила, что восемь человек отказались соблюдать положенную самоизоляцию и за это предусмотрено наказание.

Она также отметила, что все носители «Омикрона» являются в основном молодыми работоспособными людьми, привитыми, кроме прибывших из Танзании.

«Это были легкие и средние степени заболевания», — сообщила Казак.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за пандемии намерены перенести все массовые мероприятия.