Владикавказ, 17 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии есть первые случаи заражения нового штамма коронавируса «Омикрон». Тесты на него подтвердились у двоих граждан, сообщил главный санитарный врач республики Алан Тибилов 17 января в ходе еженедельного аппаратного совещания при главе региона.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Зафиксированы два случая заражения штаммом «омикрон», но пока на территории республики доминирует индийский вариант «дельта». В ожидании новой волны заболевания коронавирусной инфекцией на территории региона, на мой взгляд, ничего нового не добавить. Все прописано в указах главы республики Сергея Меняйло и постановлениях Анны Поповой», — цитирует главу регионального управления Роспотребнадзора портал «15-й Регион».

Руководитель республики Сергей Меняйло поручил минздраву подготовиться к возможному росту заболеваемости. Они должны подать предложения по обеспечению необходимого количества больничных коек, наличия лекарственных средств и кислорода.

Согласно оперативным данным местного минздрава на 17 января, за прошедшие сутки в Северной Осетии были госпитализированы 38 пациентов с коронавирусом. В стационарах на лечении находятся 538 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента. Не удалось спасти врачам за прошедший день двоих жителей республики.