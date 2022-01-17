Чебоксары, 17 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году из-за засухи произошло снижение объёма производства продукции сельского хозяйства. При этом в 2022 году, как следует из прогноза, объём продукции не достигнет уровня 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующие сведения были приведены 17 января на планёрке в правительстве.

Cap.ru Предварительные данные минэкономразвития Чувашии

Вице-премьер — министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов доложил, что в 2021 году по сравнению с 2020 году индекс продукции сельского в хозяйствах всех категорий предварительно составил 94%.

«Что обусловлено засухой, снижением урожая валового сбора сельскохозяйственных культур в Батыревском, Комсомольском, Шемуршинском, Яльчикском и других районах. При этом динамично развивается овощеводство закрытого грунта», — сказал Дмитрий Краснов.

По предварительным данным министерства экономики, в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось производство томатов (в 1,5 раза), огурцов (+19,6%), яиц (+4,1%), молока (+1,2%), мяса (+2,7%).

В то же время упал урожай зерновых и зернобобовых культур (-41%), овощей (-9,6%) и картофеля (-7%).

Напомним, в ноябре 2021 года в минсельхозе Чувашии заявляли, что в республике от засухи пострадали посевы на площади 8,1 тыс. гектаров, ущерб оценили в 172 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, оценивая социально-экономическую ситуацию, министр экономики Дмитрий Краснов сделал вывод, что экономика «сумела оправиться» после пандемии 2020 года. По его словам, «восстановление показателей объясняется особенностями структуры экономики».