Москва, 17 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Российские миротворцы из состава сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область, сообщили 17 января в Минобороны России.

Mchs.gov.ru Ил-76

«Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА [военно-транспортная авиация] Ил-76 и вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, миротворцы стран ОДКБ прибыли в Казахстан, где в начале января протестующие устроили массовые беспорядки, по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Миротворческий контингент в Казахстан ввели Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения.