Уфа, 17 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Все массовые мероприятия намерены перенести в Башкирии из-за пандемии. Об этом 17 января сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

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Так, в республике намерены перенести на более поздний срок проведение фестивалей и физкультурно-массовых мероприятий. Также планируется запретить проведение собраний трудовых коллективов, и других массовых мероприятий с количеством работников не более 30 человек.

Хабиров отметил, что массовые мероприятия откладывается примерно на один-полтора месяца, а далее — по ситуации.

Также в республике все совещания намерены проводить в онлайн-режиме.

«Работаем онлайн», — отметил он.

Хабиров отметил, что соответствующие изменения в указ о повышенной готовности он намерен внести в самое ближайшее время.