Джакарта, 17 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Пик случаев заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии придется на середину февраля — начало марта 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что волна случаев заражения штаммом «Омикрон» произошла в ряде стран, поэтому не исключено, что это может произойти в Индонезии, учитывая, что в последнее время число носителей коронавируса увеличилось.

Хотя число случаев заражения коронавирусом увеличилось, а число смертей из-за штамма «Омикрон» не зарегистрировано, Лухут Бинсар Панджаитан призывает общественность сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что действие ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали продлили до 31 января.