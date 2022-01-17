Кемерово, 17 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 17 января, получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ako.ru Сергей Цивилёв

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"Глава региона переносит заболевание в лёгкой форме и продолжает работать дистанционно», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе по данным на сегодня, 17 января, за минувшие сутки было выявлено 274 случая заражения коронавирусом.