Лиссабон, 17 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Португалии 17 января открывается кампания, предшествующая выборам в законодательные органы. Об этом пишет агентство EFE.

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Досрочные выборы в Ассамблею (парламент) Португалии состоятся 30 января 2022 года.

Досрочные выборы пройдут по причине роспуска Ассамблеи республики. Соответствующим правом воспользовался президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза после того, как проект бюджета, предложенный правящей социалистической партией страны, был отклонён в парламенте.