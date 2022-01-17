Кемерово, 17 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Кемерове на Крещение, с 18 по 19 января, будет организовано четыре купели. Об этом сообщили в мэрии города.

Мэрия Кемерова Организация купели

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Они будут организованы на оз. Красное, восточный берег; в зоне отдыха «Чайка» (ул. 4-я Заречная, 54); на территории храма Воскресения Христова (родник на ул. 1-я Заречная, 192) и на территории храма Святой Блаженной Ксении Петербургской (п. Боровой, ул. Святой источник, 26/к2).

При этом гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, рекомендовали воздержаться от участия в Крещенских купаниях.