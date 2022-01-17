Москва, 17 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Самый эффективный способ обеззараживания для профилактики заражения новым штаммом «Омикрон» — это применение дезинфицирующих средств, сообщили 17 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

По данным экспериментов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», новый вирус «Омикрон» меньше всего живет на керамике, его жизнеспособность перестает выявляться менее чем через 24 часа.

Дольше всего инфекционность варианта «Омикрон» сохраняется на металле, пластике и в дистиллированной воде при одинаковых условиях влажности воздуха 30−40% и температуры + 26−28 ºC.

ИА REGNUM сообщало ранее, по данным ВОЗ, свести к минимуму риск заражения новым типом коронавируса поможет соблюдение правил личной гигиены.

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