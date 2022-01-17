Барнаул, 17 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 17 января, вновь не стали информировать о темпах вакцинации от COVID-19. Причина, как следует из официального сообщения, всё та же: «По техническим причинам выгрузка данных по привитым временно невозможна».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Как сообщалоИА REGNUM, по состоянию на 14 января прививки в регионе получили 1 180 000 человек из более двух миллионов жителей.

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