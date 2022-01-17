Челябинск, 17 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Челябинской области 16 января обнаружили ещё 200 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 151 876 случаев заражения. Выздоровел 142 201 пациент.

Больных COVID-19 насчитывается 1978 человек. А скончались от ковида ещё четыре гражданина.