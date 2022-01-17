Глава Чувашии считает своевременным расширение ковидных ограничений
Чебоксары, 17 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Чувашии с 20 января расширяют действие QR-кодов: сертификаты понадобятся для желающих посетить гипермаркеты и крупные рынки. Это решение принимается «как нельзя кстати» в связи с началом «новой волны» из-за штамма «Омикрон». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 17 января на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.
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Вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов напомнил, что в соответствии с прошлогодними изменениями в указе с 20 января 2022 года будут действовать ограничения для допуска на торговые предприятия площадью более 1 тыс. кв. метров «по реализации товаров смешанного сегмента»:
В этот список включили 14 объектов, в том числе 11 — в Чебоксарах, по одному — в Новочебоксарске, Канаше и Канашском районе.
Дмитрий Краснов напомнил об ответственности за невыполнение требований и отметил, что «в целом надеемся на понимание и совместную работу».
Он поручил муниципальным главам организовать работу мобильных групп для проверки соблюдения ограничений.
Как сообщало ИА REGNUM, по QR-кодам в Чебоксарах с 20 января 2022 года будут пускать в гипермаркеты «Магнит» (по улицам Энгельса, Калинина, Ленинского Комсомола), супермаркет «Перекрёсток» (в «МТВ-центре»), на рынки «Шупашкар», «Хевешский», «Центральный», а также в «Метро», «Ленту», «Карусель» и «Маяк». Также в список попали гипермаркет «Магнит» по улице Строителей в Новочебоксарске, сельхозрынок в Канашском районе и городская ярмарка в Канаше (павильон).
Напомним, что QR-пропуска на непродовольственных предприятиях и в торговых центрах власти Чувашии ввели в ноябре 2021 года.