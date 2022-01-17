Чебоксары, 17 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Чувашии с 20 января расширяют действие QR-кодов: сертификаты понадобятся для желающих посетить гипермаркеты и крупные рынки. Это решение принимается «как нельзя кстати» в связи с началом «новой волны» из-за штамма «Омикрон». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 17 января на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Список торговых центров (рынков и гипермаркетов) в Чувашии, где вводятся QR-коды с 20 января 2022 года. Данные минэкономразвития республики

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Вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов напомнил, что в соответствии с прошлогодними изменениями в указе с 20 января 2022 года будут действовать ограничения для допуска на торговые предприятия площадью более 1 тыс. кв. метров «по реализации товаров смешанного сегмента»:

«Требования к деятельности таких объектов буду аналогичны, как и к торговым центрам: при наличии мобильного приложения для сканирования QR-кода. Организация допуска покупателей должна быть только при наличии документов, удостоверяющих личность, сертификата о прививке, либо справки от медицинской организации о проведённых прививках от ковида, ПЦР-теста либо документа, подтверждающего факт перенесённого в течение последних шести месяцев заболевания».

В этот список включили 14 объектов, в том числе 11 — в Чебоксарах, по одному — в Новочебоксарске, Канаше и Канашском районе.

Дмитрий Краснов напомнил об ответственности за невыполнение требований и отметил, что «в целом надеемся на понимание и совместную работу».

«Как и ожидалось, всего 14 предприятий подпадает под действие этой нормы. И четыре муниципальных образования будут задействованы», — подключился к обсуждению глава Чувашии Олег Николаев.

Он поручил муниципальным главам организовать работу мобильных групп для проверки соблюдения ограничений.

«Это решение как нельзя кстати на сегодняшний день, потому что мы уже чувствуем начало новой волны, связанной с новым штаммом «Омикрон», который уже накрыл всю Европу. Мы с вами и в Америке, и в Европе видим запредельные цифры поражения новым штаммом. И в Российской Федерации, как и ожидалось, темпы роста очень быстрые», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по QR-кодам в Чебоксарах с 20 января 2022 года будут пускать в гипермаркеты «Магнит» (по улицам Энгельса, Калинина, Ленинского Комсомола), супермаркет «Перекрёсток» (в «МТВ-центре»), на рынки «Шупашкар», «Хевешский», «Центральный», а также в «Метро», «Ленту», «Карусель» и «Маяк». Также в список попали гипермаркет «Магнит» по улице Строителей в Новочебоксарске, сельхозрынок в Канашском районе и городская ярмарка в Канаше (павильон).

Напомним, что QR-пропуска на непродовольственных предприятиях и в торговых центрах власти Чувашии ввели в ноябре 2021 года.