Тюмень, 17 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Тюмени снегопад стал причиной девятибалльных пробок на дорогах. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Ночная уборка улиц Тюмени 17 января

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Снег шёл все выходные, 15 и 16 января, снегопад продлится до 18 января. В мэрии Тюмени уверяют, что бригады по уборке снега на дорогах города трудились всю ночь.

«За выходные в Тюмени выпало около 15 см снега, при месячной норме в 21 см», — отметили в городском комитете по связям с общественностью и СМИ.

Затрудняли движение с утра 17 января и дорожно-транспортные происшествия. По словам начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Тюменской области Анжелы Борисовой, пострадавших нет.