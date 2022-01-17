Париж, 17 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в стране насчитывается 25 компаний-единорогов. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

«Эти 25 стартапов стоимостью более миллиарда долларов, а вместе с ними и все французские технологии, меняют жизнь французов, создают сотни тысяч рабочих мест по всей Франции, укрепляя наш суверенитет. Это только начало», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Pfizer объявила о намерении инвестировать 520 млн евро во Францию.