Москва, 17 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Не стоит верить главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и его призывам к России. Об этом 17 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Жозеп Боррель, как и возглавляемая им структура, неоднократно зарекомендовал себя противником нашей страны», — заявил эксперт.

Призывы вернуться к «общей архитектуре безопасности в Европе» — не более, чем «разговоры в пользу бедных», считает политолог.

К примеру, тот же блок НАТО в ходе встречи с Россией 12 января объяснял присутствие своих кораблей в Чёрном море «соображениями безопасности» и заявлял, что такая политика «не направлена против России». Понимать безопасность можно по-разному, пояснил Артамонов.

Когда речь заходит о «духе Хельсинки», то можно вспомнить, что в западном словаре понятие «Хельсинки» синонимично началу распада Советского Союза, напомнил эксперт. Ведь признав тогда, в 1975 г., де-факто Ялтинскую систему, Запад сумел продвинуть ту самую «третью корзину», получив законное право оказывать давление на ССCР, взявший на себя ряд обязательств. Фактически со времён «плана Лиотэ» в политике Запада ничего не меняется: твёрдо взят курс на уничтожение нашего государства, уверен эксперт.

Рональда Рейгана. Это знаменитая директива NSDD-75 «US Relations with USSR». Кстати, мало кто знает, что втягивание Советского Союза в афганский капкан — дело рук главы французских внешних спецслужб SDCE Александра де Маранша, который предложил в 1978 г. именно такой сценарий другим главам западных спецслужб для уничтожения нашей страны в рамках протокольного заседания Клуба Сафари (рабочая группа «Cercle Pinay»). Александр Артамонов Принципы разложения и уничтожения нашей страны (не важно, называется ли она СССР или Россия) заложены ещё во времена администрации. Это знаменитая директива NSDD-75 «US Relations with USSR». Кстати, мало кто знает, что втягивание Советского Союза в афганский капкан — дело рук главы французских внешних спецслужб SDCE, который предложил в 1978 г. именно такой сценарий другим главам западных спецслужб для уничтожения нашей страны в рамках протокольного заседания Клуба Сафари (рабочая группа «Cercle Pinay»).

Напомним, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Россию и Запад вернуться к общим принципам архитектуры безопасности.