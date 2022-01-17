Ставрополь, 17 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. На Ставрополье за первую рабочую неделю 2022 года заболеваемость COVID-19 выросла втрое. Если 9 января число выявляемых случаев заболевания в сутки составляло 175 человек, то к 17 января этот показатель увеличился до 509 человек. Такие данные привел утром 17 января губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он объяснил такой рост общей тенденцией по стране и в мире. При этом, как отметил Владимиров, на Ставрополье нет увеличения числа тяжелых случаев протекания болезни и не растет значительно число смертей.

«Наш край сталкивается с тенденцией, которая проявляется в недавние дни в России и в мире — растет число заболевших. Мы готовились к этой ситуации, резервы коек и медикаментов есть. Доля тяжелых случаев протекания болезни в данный момент не увеличивается. Не становится больше летальных случаев на фоне коронавируса. Однако они по-прежнему фиксируются», — написал глава Ставрополья на своей странице в соцсети Instagram.

По данным, который привел губернатор, за прошедшие сутки в крае выздоровели 412 человек, скончались десять пациентов. Общее число носителей коронавируса за все время пандемии составляет 130 438 человек, из них выздоровел 111 791 пациент. Не удалось спасти врачам 6305 человек.