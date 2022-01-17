Абакан, 17 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё шесть жителей Хакасии, сообщили ИА REGNUM 17 января в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточнили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, умерли четыре женщины (81 год, 84 года, 86 лет, 88 лет) и двое мужчин (65 лет, 71 год).

С 1 января 2022 года в Хакасии скончались уже 89 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 105 носителей коронавируса, выздоровели шесть человек.