Кызыл, 17 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Неделей ранее суточный прирост в регионе составлял 10−11 новых носителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Рост произошёл в основном «благодаря» Кызылу, а также Кызылскому и Овюрскому районам, где выявлено 39, 7 и 6 новых носителей соответственно. Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 277 случаев инфицирования. Умерли за тот же период два пациента.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 192 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 180, детей — 22, беременных — 22. К аппарату ИВЛ подключено 5 больных. В тяжёлом состоянии 31 человек», — отметили в минздраве.