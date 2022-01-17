Саратов, 17 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 17 января всего подтвердили 136 499 случаев заражения коронавирусом, из них 235 — за прошедшие сутки, накануне выявили 250 заболевших. Выздоровели с начала пандемии 127 011 пациентов, за минувший день выписали 639 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за сутки пневмония диагностирована у 28 пациентов, с признаками ОРВИ — 207 человек. На стационарном лечении находятся 878 пациентов, на амбулаторном — 3378.

В Саратове за сутки выявили 88 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 71 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, при комнатной температуре на гладких поверхностях коронавирусная инфекция может жить 28 дней.

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