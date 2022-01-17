Москва, 17 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Фактическое признание российской вакцины «Спутник V» в Австралии говорит о высокой эффективности препарата. Об этом ТАСС заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

(сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com «Спутник V»

«Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину «Спутник», однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности», — сказал Кузнецов.

Ранее в Австралии признали «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации от COVID-19 при въезде в страну.