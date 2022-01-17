Ульяновск, 17 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области приняты решения о мерах безопасности на период крещенских купаний. Всего в регионе организуют более 70 прорубей для массовых омовений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Ulgov.ru Комиссия по предупреждению ЧС в Ульяновской области

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По данным властей, в 2022 году зарегистрировано 76 мест для массового купания — в основном на родниках и купелях. Из них семь прорубей для массового омовения организуют на открытой воде.

На Крещение в регионе будут дежурить полицейские, «гвардейцы», народные дружинники, частные охранные организации и казачество. Они будут обеспечивать общественную безопасность в ночь с 18 на 19 января и днём 19 января в местах выхода на лёд, в том числе несанкционированных.

Кроме того, в случае необходимости помощь будут оказывать врачи скорой помощи.

«Для обеспечения безопасности, а также во избежание переохлаждений и несчастных случаев каждый человек, выходящий на лёд, будет находиться под контролем спасателей», — говорят региональные власти.

По данным властей, на реках в Ульяновской области местами наблюдаются промоины, структура льда неоднородная: толщина ледяного покрова на Волге составляет 33 см, на реках Черемшан и Свияга — соответственно 26 и 16 см. Замеры толщины проводятся каждый день.

Предварительно в ночь с 18 по 19 января в регионе температура воздуха составит −12…−17 градусов мороза, в том числе днём 19 января ожидается 10-градусный мороз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в 2022 году оборудуют не шесть мест массового купания, как было в 2021 года, а девять. Их организуют на водоёмах в деревнях и сёлах Белый ключ, Луговое, Арское, Погребы и Анненково, а также на реке Волга в районе кафе «Роза ветров», на Свияге у улицы Шолмова, напротив автомеханического техникума и у станции моржевого плавания. На центральном пляже Ульяновске прорубей не будет.